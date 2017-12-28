Знаменитая российская спортсменка Алина Кабаева, комментируя допинг-скандал и решение МОК допустить российский спортсменов на ОИ-2018 под нейтральным флагом, сказала: "Те, кто унизил Россию, проиграли. А мы будем побеждать".

Алина Кабаева - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике дала интервью изданию "Спорт-Экспресс". По признанию Кабаевой, ей "трудно судить о том, чего на самом деле хотят чиновники ВАДА и МОК". "Но то, что они кошмарят наш спорт, – это очевидно", - заявила Кабаева.

Как она отметила, "наказания по отношению к российским спортсменам придумываются в каком-то специальном формате, который не предусмотрен Всемирным антидопинговым кодексом". Хотя кодекс – это основной документ, на котором базируется вся деятельность ВАДА.

Она подчеркнула, что "впервые в истории олимпийского движения вместо принципа личной ответственности за нарушения антидопинговых правил вводится принцип коллективной ответственности". Как обратила внимание олимпийская чемпионка, "руководитель ВАДА обращается в МОК с просьбой разрешить Юлии Степановой выступить в качестве поощрения за сотрудничество в расследовании антидопингового скандала". Как известно, Степанова была уличена в приеме допинга. "Получается, ...правом участия в Олимпиаде можно награждать не за спортивные успехи?" - говорит Алина Кабаева.