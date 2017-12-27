Мутко покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира–2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий в российском правительстве спорт, покидает должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и намерен сосредоточиться на работе в правительстве. Деятельность Виталия Мутко на посту главы РФС приостановлена

"Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года", - сказал Виталий Мутко, передает "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС) на шесть месяцев.Об этом он объявил на заседании исполкома РФС.