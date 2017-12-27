Спортсменка из Челябинска Ольга Фаткулина рассказала о том, как ее отстранили от Олимпиады. На заседании дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), по словам конькобежки, ее вообще никто не слушал. Видимо, вопрос о пожизненной дисквалификации уже был заранее решен.

Адвокаты МОК обвинили российских спортсменов в подмене проб и нарушении антидопинговых правил. «Говорили, что в России грязный спорт, что даже если у наших спортсменов чистые пробы, все равно мы замешаны в сговоре», — рассказала спортсменка журналистам. Ольга также рассказала, что каждый из спортсменов говорил, что он невиновен, и задавал логичный вопрос, за что его так наказали. Но их не слушали.

Ольга заявила, что намерена обжаловать дисквалификацию, а на страницах соцсети написала: «Друзья, оказывается в наше время победить — это еще не Победа! После нужно защищаться от нападок, выстоять физически и морально в этой войне, доказывать, что все по-честному!»

Так же в социальных сетях Ольга Фаткулина предположила, что получила дисквалификацию из-за своих щек, потому что информатор WADA Георгий Родченков на соревнованиях "увидел меня и мои щёки, и сделал вывод, что я употребляла гормон роста!"

Как ранее писало «URA.RU», российская конькобежка завоевала серебро на дистанции 500 метров в 2014 году. Однако МОК аннулировал результаты Ольги Фаткулиной и пожизненно запретил ей участвовать в Олимпиадах.