"Бабушка Аршавин": футболиста, сменившего имидж, сравнили со старушкой

Известный российский футболист Андрей Аршавин недавно сменил имидж. Спортсмен, правда, сделал это не для того, чтобы выглядеть более "крутым", а из-за состояния здоровья – он начал носить очки.

Очевидно, Аршавин теряет зрение, поскольку его жена Алиса в последнее время все чаще публикует фотографии, на которых ее супруг запечатлен с этим аксессуаром. Как сообщает портал teleprogramma.pro , некоторые поклонники футболиста считают, что ему следует носить линзы, поскольку он похож на "бабушку".

А одна особенно безапелляционная поклонница Аршавина сказала как отрезала: "Так ему и надо, нечего жене изменять". Мнения в комментариях под снимками, однако, разделились. Нашлись и такие фанаты, которым кажется, что очки очень подходят спортсмену.