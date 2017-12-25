Деятельность Виталия Мутко на посту главы РФС приостановлена

Вице-премьер РФ Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС) на шесть месяцев.Об этом он объявил на заседании исполкома РФС. Мутко заявил о готовности уйти в отставку

Исполняющим обязанности главы РФС назначен гендиректор организации Александр Алаев, сообщает "Р-Спорт". Согласно официальному проекту повестки дня, опубликованному на сайте РФС, вопрос отставки Мутко исполком обсуждать не планировал.

На прошлой неделе источники газеты «Коммерсант» рассказали, что вице-премьер намерен оставить руководящий пост в союзе. Они связывали решение с давлением FIFA по поводу «допингового кризиса». Сам Мутко, первый вице-президент РФС Никита Симонян опровергали информацию о смене руководства футбольного союза.

Мутко руководил РФС с 2005 по 2009 год. В сентябре 2015-го он вновь возглавил футбольный союз. Через год Виталий Мутко был переизбран на этот пост на четырехлетний срок.