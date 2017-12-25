Деятельность Виталия Мутко на посту главы РФС приостановлена
25 декабря 2017, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер РФ Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС) на шесть месяцев.Об этом он объявил на заседании исполкома РФС.
Исполняющим обязанности главы РФС назначен гендиректор организации Александр Алаев, сообщает "Р-Спорт". Согласно официальному проекту повестки дня, опубликованному на сайте РФС, вопрос отставки Мутко исполком обсуждать не планировал.
На прошлой неделе источники газеты «Коммерсант» рассказали, что вице-премьер намерен оставить руководящий пост в союзе. Они связывали решение с давлением FIFA по поводу «допингового кризиса». Сам Мутко, первый вице-президент РФС Никита Симонян опровергали информацию о смене руководства футбольного союза.
Мутко руководил РФС с 2005 по 2009 год. В сентябре 2015-го он вновь возглавил футбольный союз. Через год Виталий Мутко был переизбран на этот пост на четырехлетний срок.
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