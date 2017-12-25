Российские хоккеистки снялись в откровенной фотосессии

Представительницы женской хоккейной команды решили сделать довольно смелую фотосессию для календаря на следующий год. Фотографом второй год подряд выступил Петр Титаренко.

На страницах календаря представлены фото хоккеисток всех семи клубов, выступающих в турнире. Девушки являются победительницами и призерами различных национальных и международных турниров, включая чемпионаты мира, сообщается на официальном сайте ЖХЛ.