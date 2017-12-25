В Петербурге появится крупнейшая в Европе ледовая арена

Спорт практически сбежал из Спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Еще несколько лет назад там проводили хотя бы два футбольных турнира в январе, играли осенью в теннис. Теперь – только концерты. И то это не первый выбор для топовых артистов: Ледовый дворец на проспекте Большевиков собирает лучших.

Теперь шубы в легендарном спорткомплексе продают чаще, чем проводят спортивные мероприятия. Однако скоро все изменится, и за счет хоккейных болельщиков это место на проспекте Гагарина начнет ставить рекорды.

За старенький СКК, который открыли еще в 1980-м к Олимпиаде, взялся СКА – действующий чемпион России и обладатель Кубка Гагарина. Петербургский клуб давно научился собирать на каждый матч полный 12-тысячный Ледовый, теперь ему тесно в таких рамках

Петербургский хоккейный клуб СКА обратился к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко с предложением о реконструкции Спортивно–концертного комплекса «Петербургский» (СКК) и комплексном развитии прилегающей территории.

По данным kartoteka.ru, 100% долей в хоккейном клубе СКА принадлежат структуре «Газпрома» — ООО «Газпром Инвестгазификация». Председателем совета директоров СКА является Геннадий Тимченко, вице-президентом клуба — сын Бориса Ротенберга Роман Ротенберг.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба, в результате реконструкции СКК будет переоборудован в ледовую арену, способную вмещать до 20 тыс. зрителей. Таким образом, СКК станет крупнейшим ледовым дворцом в Европе, обогнав кельнскую Lanxess Arena, рассчитанную на 18,5 тыс. зрителей.

Правда, пока неясно, снесет ли СКА прежнее здание или займется его реконструкцией. Очевидно, про детали технического решения говорить пока рано. Факт в том, что хоккей останется в южной части города, но теперь на домашние матчи армейцев нужно будет ехать не по оранжевой, а по синей ветке.

Есть план строительства новой ледовой арены на площадке СКК. Но в какой организационной форме это будет проходить, решение еще не принято, все обсуждается с городом. Работа идет интенсивно. Чем раньше будет принято решение, тем быстрее построим.

(Про материалам сайтов rbc.ru kanoner.com regnum.ru dp.ru)