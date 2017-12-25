Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс объявила о своем возвращении на корт после рождения дочери. Четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису сыграет 30 декабря на турнире в ОАЭ против победительницы "Ролан Гаррос" теннисистки из Латвии Елены Остапенко.

Как отмечает интернет-издание Газета.RU, на арабском турнире Mubadala World Tennis Championship , который состоится в юбилейный десятый раз, никогда не выступали женщины. Обычно в соревнованиях принимали участие шесть теннисистов: четверо стартовали со стадии четвертьфинала, а двое — с полуфинала.

В интервью для официального сайта турнира Серена Уильямс заявила: "Я в восторге от того, что вернусь на корт в Абу-Даби — впервые после рождения дочери... я польщена и взволнована тем, что стану одной из первых женщин, которые примут участие в этом турнире".

Уильямс не выходила на корт с января. Сможет ли она играть на своем привычном уровне? Последним турниром, в котором принимала участие американка, стал Australian Open — 2017. На тот момент теннисистка уже была беременна.

1 сентября Серена Уильямс родила дочь, которую родители назвали Алексис Олимпия.Малышка уже немного подросла. Счастливая мать показывает фото.