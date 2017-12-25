Вечер встречи легенд «Трактора» семи десятилетий

Ветераны и легенды челябинского хоккея собрались на вечер встречи, посвященный 70-летию со дня основания ХК «Трактор».

На вечер приехали более ста ветеранов «Трактора» из Москвы, Иркутска, Ярославля, Киева, Сочи и других регионов России. Они представляли все семь десятилетий истории команды. Ветераны тепло приветствовали друг друга, многие не виделись несколько лет. Разговоры и общение сопровождались дружескими шутками, эмоциональными воспоминаниями.

Торжественную церемонию посетил Губернатор Челябинской области Борис Дубровский – президент ХК «Трактор». В своем поздравлении к гостям праздника Б.А. Дубровский подчеркнул: «Позади семь ярких десятилетий, где каждый год, каждый сезон был наполнен яркими событиями. «Трактор» – если давать ему характеристику, как человеку, прежде всего – боец. Иногда череду побед сменяет полоса поражений. Но «Трактор» идет вперед, часто – прорываясь к победе с боем. За что нужно сказать «Трактору» особое спасибо? Прежде всего, за то, что он, вместе с магнитогорским «Металлургом», сформировал особую, во многом уникальную хоккейную школу. Она сильна тем, что в Челябинской области создана уникальная многоуровневая система подготовки хоккеистов – от детей и юношей до профессиональных бойцов на льду. Мало кто из российских регионов может этим похвастаться. А у нас – есть! И это стало одним из факторов победы в борьбе за звание столицы Чемпионата мира по хоккею среди юниоров в 2018 году».

На вечере присутствовали вдовы игроков и тренеров. Ветераны приветствовали их стоя. «Спасибо клубу, что собрали нас всех вместе на такую встречу. Очень рада была увидеть всех, вспомнить спортивные годы, поговорить», - поделилась впечатлениями Нина Григорьевна Белоусова.

Приехавший из Ярославля Валерий Киселев, защищавший ворота «Трактора» в 50-ые и 60-ые годы заметил: «Удивительная встреча, радостная, столько друзей. Эмоции прямо переполняют! Отвел душу, так хорошо пообщались! Нас связывает много воспоминаний и, главное – счастливые годы в «Тракторе».

Исаак Валицкий, ныне руководитель Ледового дворца «Айсберг» (г. Сочи) рассказал: «Много лет жизни связаны именно с нашим родным клубом. Работал и директором клуба, директором домашней арены команды в советские времена – ДС «Юность», стоил ледовую арену «Трактор». Спасибо «Трактору» за его историю, победы, за его воспитанников!».