Ушла из жизни всемирно известная теннисистка

Сегодня стало известно, что из жизни в возрасте 49 лет ушла всемирно известная теннисистка Яна Новотна.

Согласно последней информации, чешская спортсменка скончалась в окружении родных и близких людей в своем доме. Как уточняется на сайте WTA, в последнее время Новотна всеми силами сражалась с онкологическим заболеванием.

Теннисистка 12 раз становилась победительницей турниров Большого шлема, а в 1998 году она стала первой на Уимблдоне. Кроме того, в 1988 и 1996 годах Яна Новотна завоевала серебряные медали Олимпийских игр в парном разряде, а также заслужила бронзовую медаль как одиночка на ОИ-1996.