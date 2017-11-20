«Кубок Поволжья», в котором каждый отвечает за себя

Более 250 детей и подростков в возрасте от 5 до 15 лет примут участие в соревнованиях «Кубок Поволжья», которые пройдут в субботу, 25 ноября, в Волгограде.

На турнир по карате киокушин приедут представители 11 регионов России, наблюдать за ними будет президент федерации «Союз Киокушин Карате России» Александр Крамышев (4-ый дан). В качестве почетного гостя приглашена олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева.

- Преимущество карате киокушин в том, что это не командный вид спорта, - убежден один из организаторов турнира, председатель правления волгоградской общественной организации «Содействие развитию общества» Артур Алексанян. - Здесь каждый отвечает за себя, преодолевает собственные страхи и слабости, а после поединка, сделав вместе с тренером работу над ошибками, ищет пути их исправления. Особенно актуальным этот вид спорта можно считать для тех детей и подростков, которые живут только с мамой или бабушкой. Отсутствие мужского начала в семье не позволяет развиться качествам, присущим сильному человеку.

Главными задачами наставники детей считают не только укрепление здоровья и физической формы, но развитие упорства, воли, силы духа, достоинства. Немаловажно, что воспитанники при этом учатся жить в реальном мире, сталкиваться и преодолевать реальные проблемы, которые не станут для них психологическим барьером, отвлекаются от гаджетов и выходят из виртуального пространства.

Отрадно, что заниматься карате киокушин можно не только в Волгограде, но и, например, в Краснослободске – именно там сегодня сосредоточена мощная база, которая формирует сборную Волгограда.

«Кубок Поволжья» - это не просто товарищеские соревнования, это отборочный этап на первенство России, запланированное на март. Призёры турнира и будут представлять наш регион на высоких соревнованиях. Но для этого им нужно показать себя в поединках «Кубка», которые пройдут 25 ноября на арене «Альянс-Баскет» (ул. Пугачёвская, 7г). Начало в 10-00.