Скрытый мейстрим Манчини сработал. «Зенит»- «Тосно» - 5:0

Петербургский ФК «Зенит» в воскресенье, 19 ноября, вернулся в начало сезона и достойно отметил 10-летие первого чемпионства в рамках РФПЛ в атмосфере общего подъема и единения на стадионе «Крестовском».

Чемпионы-2007 приехали в Петербург отметить с болельщиками юбилей первого российского титула «Зенита», и увидели возвращение команды, в чемпионстве которой в августе-сентябре никто не сомневался. Восстали даже Олег Шатов и Артём Дзюба.

Если в футбольном плане «Зенит» сейчас подвергается справедливой критике, то вот работа с болельщиками ведётся очень здорово. Вчера клуб собрал кучу народа ещё за 3 часа до матча, устроив автограф-сессию героев первого российского чемпионства «Зенита», которому недавно исполнилось 10 лет.

Во времена, когда «Зениту» не было равных, Манчини использовал 4-4-2 без Дзюбы с Кокориным в центре нападения. Состав на матче с «Тосно» намекал на возвращение к той модели игры. Только игроки были расставлены как-то не совсем логично: Шатов появился не слева, а скорее вторым нападающим, Кузяев – не справа, а слева. Может быть это и есть то основное направление, на которое неоднократно намекал Манчини.

Наши лидеры постоянно жалуются на то, как команды с пятью защитниками мешают им играть в футбол. «Тосно» не из тех. Хотя сегодня появление трёх центральных прямо-таки диктовалось. У команды большие проблемы с крайними защитниками: справа играют номинальные центральные, а Чернов был недоступен сегодня и не мог закрыть левую бровку. Но Парфёнов поставил на фланги обороны Галиулина с Сухаревым и не подумал менять модель.

И всё равно начало встречи не прошло под диктат «Зенита». Пока Кузяев разбирался, как ему играть слева, Паредеса плотно опекали, а Кокорин был отрезан от команды, тосненцы нередко подходили к чужим воротам за счёт длинных передач на Заболотного. Марков оставался в тени более мощного и раскрученного партнёра, который никак не мог произвести по-настоящему классный удар, но доставлял много проблем.

Тосненцы, несмотря на атакующую схему и проблемы с составом, не давали «Зениту» пространства. Питерцы, с отрывом идущие в лидерах чемпионата по количеству навесов, без Дзюбы постепенно убирали этот приём из своего арсенала, ловили от Манчини рыки критики за медленный темп и слабый прессинг. Но тут на помощь пришёл Раде Дугалич.

Здоровенный защитник, видимо, сильно испугался, что маневренный Шатов, приняв мяч спиной к воротам, развернётся и уйдёт от него, поэтому понадеялся на длину своих ног и пошёл в роковой подкат. Судья Еськов без пенальти, пожалуй, обойтись не мог. Таким образом, «Зенит» забил, ещё не успев подобрать ключи к воротам «Тосно».

«Зенит» повёл в счёте, но Манчини не сбавлял напора на своих игроков. Тренер явно хотел большего и в середине тайма пришёл к более привычной расстановке с Кузяевым справа, Шатовым слева и аргентинцем в нападении (им был уже не Дриусси, а Ригони).

Далер Кузяев хорош и разносторонен, но вряд ли бы его на старте сезоне хвалили так, если бы он не забивал. К 13 августа Кузяев записал на свой счёт 3 мяча за «Зенит», после чего замолчал и голевыми подвигами не отмечался. Роберто Манчини оставалось только сокрушаться из-за того, что Кокорин не забивает, а компенсировать это никто не может.

И вот флэшбэк из недалекого светлого прошлого в виде прорыва Кузяева и его отличного по исполнению удара. Пожалуй, даже лучшего, чем залетали в ворота «СКА» и «Спартака», с закруткой в дальний угол

Нельзя не отметить роль в этом голе, да и вообще в исходе игры Олега Шатова. Игрок, не потянувший роль лидера в «Зените» после 24-го августа появлялся в основе всего 2 раза. И однажды (с «Арсеналом») дело кончилось даже заменой в перерыве.

Пенальти и проход Кузяева – заслуга Шатова, который должен возвращать былые кондиции сейчас, пока «Зенит» не отдал его в аренду куда-нибудь в направлении Рязанцева.

После пропущенного мяча «Тосно» включил свои атлетические обороты и попробовал задавить соперника стандартами, что давало питерцам простор для контратак. Однако добивание гостей произошло как раз на стандарте, где быстрее всех оказался Иванович. Контратака привела к 4 голу, по ходу создания которого Кокорин всем видом показывал, что отдаст Дзюбе, но в итоге решил, что ему и самому нужно прервать засуху.

По сути, у матча оставалась лишь одна интрига – забьёт ли Дзюба? Если не сейчас, то уже никогда. Артём понимал благоприятность момента, потому выкладывался, боролся и добился своего при помощи Кокорина и Кузяева! 50 тысяч зрителей, 5:0 – если бы в футболе, подобно праздничным мероприятиям, прописывались сценарии, то идеальный был бы именно таким – с излечением безголевой болезни и командой в целом, и Шатовым, Кокориным и Дзюбой в частности. Стиль игры соперника, конечно, намекал на возможности воплощения этого сценария в жизнь, но после сборных «Зенит» так ещё не играл. И не играл так вообще с сентября.