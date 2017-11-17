В сети появилось первое фото новорожденной дочери Криштиану Роналду

В сети на днях появилась первая фотография новорожденной дочери футболиста Криштиану Роналду.

Снимок на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала возлюбленная спортсмена Джорджина Родригес. 22-летняя мать запечатлена сидящей на диване в окружении букетов, на руках она держит малышку по имени Алана Мартина. На фото нельзя рассмотреть лица девочки, однако можно увидеть маленькие ручки новорожденной.

Поклонники знаменитой пары отметили, что Родригес после родов выглядит великолепно – ее волосы идеально уложены, а на лице заметен легкий макияж.