FIFA опубликовала состав корзин на финальной жеребьевке ЧМ-2018

Определены все участники Чемпионате мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Объявлены корзины для финальной жеребьевки ЧМ-2018.

В первую корзину вместе с Россией попали Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша и Франция. Финальная жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве.

Сегодня на сайте FIFA возобновились продажи билетов на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 12 городах. Футболистов и болельщиков примут: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.