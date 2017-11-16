Вратаря "Зенита" и сборной Андрея Лунева выписали из больницы
16 ноября 2017, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
Вратарь сборной России и питерского "Зенита" Андрей Лунев после матча российской сборной и сборной Испании угодил в больницу. Лунев в самом конце матча против команды Испании бросился руками и лицом к мячу, который нападающий "Красной Фурии" Родриго собирался отправить в его ворота.
Андрей мяч отбил, но получил сильнейший удар в голову коленом Родриго. Болельщики сильно заволновались, когда Андрея с перевязанной головой увозили с поля. Болельщики со стажем вспомнили инцидент 16-летней давности, когда в чем-то похожей ситуации получил оказавшуюся смертельной травму голкипер ЦСКА Сергей Перхун.
Лунева госпитализировали. В Мариинской больнице голкиперу сделали компьютерную томографию головного мозга, рентгенографию шейного отдела позвоночника и первичную хирургическую обработку раны.
Диагноз – сотрясение мозга и рана головы. Андрей Лунев успокоил своих фанатов: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально!" "Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" – написано на официальной странице российской сборной в Twitter.
На данный момент Лунев выписан из больницы. Ему необходимы неделя - две, чтобы восстановиться.
Обычно медики при диагнозе "сотрясение мозга" рекомендуют покой.
(По материалам сайтов sportfm.ru matchtv.ru bobsjccer.ru)
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