Вратарь сборной России и питерского "Зенита" Андрей Лунев после матча российской сборной и сборной Испании угодил в больницу. Лунев в самом конце матча против команды Испании бросился руками и лицом к мячу, который нападающий "Красной Фурии" Родриго собирался отправить в его ворота.

Андрей мяч отбил, но получил сильнейший удар в голову коленом Родриго. Болельщики сильно заволновались, когда Андрея с перевязанной головой увозили с поля. Болельщики со стажем вспомнили инцидент 16-летней давности, когда в чем-то похожей ситуации получил оказавшуюся смертельной травму голкипер ЦСКА Сергей Перхун.

Лунева госпитализировали. В Мариинской больнице голкиперу сделали компьютерную томографию головного мозга, рентгенографию шейного отдела позвоночника и первичную хирургическую обработку раны.

Диагноз – сотрясение мозга и рана головы. Андрей Лунев успокоил своих фанатов: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально!" "Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" – написано на официальной странице российской сборной в Twitter.

На данный момент Лунев выписан из больницы. Ему необходимы неделя - две, чтобы восстановиться.

Обычно медики при диагнозе "сотрясение мозга" рекомендуют покой.

(По материалам сайтов sportfm.ru matchtv.ru bobsjccer.ru)