Юные футболисты из Карталов поехали учиться у «Зенита»

Русская медная компания выполнила свое обещание и отправила две команды-победительницы фестиваля детского футбола «Метрошка 2017» в Питер. Там юные таланты встретились и потренировались со своими кумирами – профессиональными футболистами.



В течение недели юные футболисты из карталинских команд «Локо-Олимп» и «Радуга» ходили по Санкт-Петербургу и даже побывали на месте, где впервые был проведен футбольный матч в России. Это было в далеком 1885 году.



Тренеры Владимир Малышев и Максим Коваленко показали мальчишкам ряд примемов, а также научили их «кодексу чести» в футболе – относиться к соперникам с уважением. Всю новую информацию ребята тут же успешно отработали в матче с юными воспитанниками «Газпром»-Академии «Зенита».



Кроме того, карталинцы познакомились и со звездами первого состава «Зенита», побывали на их тренировке под руководством легендарного Роберто Манчини, пообщались с Артемом Дзюбой, Игорем Смольниковым и Олегом Шатовым. А главным зрелищем стал матч «Зенит» – «Локомотив», который проходил в новом стадионе «Санкт-Петербург».