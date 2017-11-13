Международный турнир по смешанному боевому единоборству «Кубок Содружества» пройдет 17-18 ноября в Нижневартовске. В этом году турнир отметит свое пятилетие, сообщает пресс-служба Союза ММА. Ежегодно в нем принимают участие более ста сильнейших бойцов.

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев: "За пять лет турнир вырос из открытого окружного соревнования до международного. Надеюсь, что количество стран-участников с каждым годом будет увеличиваться, как и расти престиж турнира. Заявиться могут все желающие спортсмены из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Не каждый турнир может похвастаться таким призовым фондом, - победитель в каждом весе получит 100 тысяч рублей.

Пока еще трудно сказать сколько команд примут участие в "Кубке Содружества", прием заявок будет идти вплоть до самого взвешивания. Уже подтвердились почти все крупные российские регионы ММА: Западная Сибирь, Северный Кавказ, Уральский федеральный округ, Южный федеральный округ. Сейчас много заявок подали наши главные соперники в командном зачете - Казахстан, Азербайджан, заявились сильные команды Армении, Кыргызстана, Греции, Албании.

Уверен, мотивация у спортсменов высокая, участие в открытом Кубке - это возможность заявить о себе на международной арене или завершить спортивный год громкой победой на крупном турнире, а иностранные бойцы попробуют взять реванш за успех российской сборной на чемпионате мира этого года".