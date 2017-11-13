Сегодня стало известно, что легендарный футболист Криштиану Роналду в четвертый раз стал отцом.

Подруга знаменитого спортсмена Джорджина Родригес на днях подарила своему возлюбленному дочь. Роналду опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram снимок из роддома, на котором запечатлена новоиспеченная мать и младенец, а также он сам и его старший сын. Девочка получила имя Алана Мартина.

Согласно некоторым данным, Родригес должна была родить лишь после 20 ноября, однако схватки начались раньше – через сутки после того, как она с Роналду веселилась в клубе.

Напомним, у Криштиану есть еще трое детей, которых произвела на свет суррогатная мать.