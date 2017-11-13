Российский хоккеист, нападающий американского ХК "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин объявил о вступлении в Putin Team "Команду Путина". О создании общественного движения Putin Team в начале ноября объявил российских хоккеист, нападающий клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о поддержке инициативы создания "Команды Путина". "Putin team. Я в команде, созданной Александром Овечкиным", - подписал фото с Владимиром Путиным, опубликованное им в Инстаграм, Евгений Малкин.

Президент США Дональд Трамп во время приема в Белом доме в честь победы хоккеистов команды "Питтсбург Пингвинс" месяц назад обратил внимание на заслуги Евгения Малкина.