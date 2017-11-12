Олимпийский чемпион раскритиковал организацию матча Россия — Аргентина

Олимпийский чемпион - фигурист Максим Траньков раскритиковал организацию матча Россия — Аргентина.

Траньков решил лично посмотреть в Москве на живых звезд футбола - Месси, Агуэро, Дибалу, Ди Марию, Маскерано.

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины состоялся 11 ноября на стадионе "Лужники", который обновили к ЧМ-2018. Победила Аргентина со счетом 1:0.

И многие болельщики, в том числе Максим Траньков, высказали возмущение. Даже вице-премьеру, курирующему спорт, Виталию Мутко пришлось извиняться.

Олимпийский чемпион подробно описал свои впечатления в соцсети: "Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн, потом мне предложили на 4й этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на 8й в обычном доме, я то ладно размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей которым этот подъем стал испытанием... ". "Забежал в ложу сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, ДиМарию, Маскерано и прочих небожителей, ещё и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова", - пишет Максим. (орфография сохранена).

Основные испытания болельщикам предстояли после футбола: "Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождём, в плюс 5, в ноябре!!! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции «Лужники»".

"Это был срам и стыд, особенно нам россиянам перед иностранными болелами", - констатировал олимпийский чемпион.