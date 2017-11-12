В Непале погиб известный российский альпинист и бейсджампер

Известный спортсмен Валерий Розов, альпинист, также занимавшийся скайсерфингом и бейсджампингом, скончался после прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях. О смерти 52-летнего экстремала стало известно вчера.

Валерий Розов два раза становился чемпионом мира по парашютному спорту, чемпионом Европы, в том числе по скайсерфингу и альпинизму. Он является рекордсменом мира по парашютному спорту.

Валерий Розов всегда был очень расчетливым спортсменом, он всегда тщательно продумывал каждый свой прыжок. Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов, он и его коллеги всегда были уверены, что с Розовым ничего случиться не может.