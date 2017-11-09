МОК пожизненно дисквалифицировал Вылегжанина, Петухова, Иванову и Шаповалову
9 ноября 2017, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпийских играх.
МОК аннулировал результаты Максима Вылегжанина Олимпиады-2014. Вылегжанин на Олимпиаде в Сочи завоевал "серебро" в лыжном марафоне. Второе место он завоевал и в командном спринте в паре с Никитой Крюковым. Россия лишилась двух олимпийских медалей.
ТАСС сообщает, что российские лыжники были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
МОК ранее отстранил от соревнований российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова, из-за того, что они якобы принимали "коктейль Родченкова", содержащий запрещенные препараты и алкоголь.
Выскажитесь и проголосуйте