МОК пожизненно дисквалифицировал Вылегжанина, Петухова, Иванову и Шаповалову

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпийских играх.

МОК аннулировал результаты Максима Вылегжанина Олимпиады-2014. Вылегжанин на Олимпиаде в Сочи завоевал "серебро" в лыжном марафоне. Второе место он завоевал и в командном спринте в паре с Никитой Крюковым. Россия лишилась двух олимпийских медалей.

ТАСС сообщает, что российские лыжники были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

МОК ранее отстранил от соревнований российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова, из-за того, что они якобы принимали "коктейль Родченкова", содержащий запрещенные препараты и алкоголь.

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