В ходе расследования дела бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова следствие установило, что он сам распространял российским спортсменам неизвестные препараты, впоследствии выявленные как допинг.

Спортсмены, которые, по их утверждениям, принимали "коктейль Родченкова" поделились подробностями. Рассказывали на условиях анонимности. Один из спортсменов говорит, что "Нужно было подбирать дозу индивидуально, рассасывая таблетку или ее часть во рту с очень небольшим количеством алкоголя. По словам спортсмена, на него действовала даже одна таблетка, эффект был очень сильным. Комментарии спортсменов опубликованы на сайте "Матч ТВ".

Одна девушка-спорсменка призналась, что пилюли давали бесплатно. "Какие-то стремные банки без этикеток, непонятно, что в них", - рассказала она. Спортсменка брала "коктейль", благодарила и выкидывала. Не принимала.

Следственный комитет РФ потребует экстрадиции бывшего исполняющего обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия "Антидопинговый центр" Григория Родченкова из США.