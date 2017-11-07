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МОК прокомментировал слухи о запрете гимна России на Олимпиаде-2018

7 ноября 2017, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

МОК прокомментировал слухи о запрете гимна России на Олимпиаде-2018

В Международном олимпийском комитете (МОК) назвали слухами сообщения СМИ о запрете российского гимна на Олимпийских играх 2018 года. О возможном запрете исполнения российского гимна на Олимпиаде в Пхенчхане написала газетыа The New York Times.

СМИ узнали о возможном запрете российского гимна на Олимпиаде-2018

СМИ узнали о возможном запрете российского гимна на Олимпиаде-2018

 

Как отметили в МОК, статья - это преждевременные спекуляции.

Американские издание решило, что МОК накажет Россию за нарушение российскими спортсменами антидопинговых правил на ОИ-2014 в Сочи.

Знаменитая конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова призвала бойкотировать Олимпиаду в 2018 году. Политик Алексей Пушков считает, что участие российской сборной в спортивных соревнованиях при таких условиях недопустимо.

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В Тибете планируют построить самый высокий планетарий в мире

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В аэропорту Внуково зафиксировано задымление

В аэропорту Внуково зафиксировано задымление

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Кремль: встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС состоится

Днем во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал важное заявление. Согласно последним данным, у президентов России и США будет возможность поговорить на саммите АТЭС.

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Саакашвили сообщил, что у него есть план по смене власти на Украине

Саакашвили сообщил, что у него есть план по смене власти на Украине

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Снежных барсов обнаружили в Алтайском крае

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IPhone X массово возвращают в магазины

IPhone X массово возвращают в магазины

Спустя несколько суток после приобретения многие новоиспеченные владельцы гаджета по всему миру поспешили отнести его обратно в магазин. Люди решили отказаться от iPhone X по ряду причин.

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