МОК прокомментировал слухи о запрете гимна России на Олимпиаде-2018

В Международном олимпийском комитете (МОК) назвали слухами сообщения СМИ о запрете российского гимна на Олимпийских играх 2018 года. О возможном запрете исполнения российского гимна на Олимпиаде в Пхенчхане написала газетыа The New York Times.

СМИ узнали о возможном запрете российского гимна на Олимпиаде-2018

Как отметили в МОК, статья - это преждевременные спекуляции.

Американские издание решило, что МОК накажет Россию за нарушение российскими спортсменами антидопинговых правил на ОИ-2014 в Сочи.

Знаменитая конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова призвала бойкотировать Олимпиаду в 2018 году. Политик Алексей Пушков считает, что участие российской сборной в спортивных соревнованиях при таких условиях недопустимо.