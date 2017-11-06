СМИ узнали о возможном запрете российского гимна на Олимпиаде-2018

Международные спортивные функционеры рассматривают возможность наложения запрета на исполнение российского гимна во время Зимних Олимпийских игр 2018 года. Об этом узнали СМИ.

Как рассказали New York Times источники, Международный олимпийский комитет планирует наказать российских атлетов за нарушение антидопинговых правил. Помимо запрета гимна, в отношении россиян могут применить другие санкции, в частности, не допустить до церемонии открытия Игр.

Ранее «Аргументы недели» писали, что уличенные в употреблении запрещенных веществ лыжники Александр Легков и Евгений Белов подверглись пожизненной дисквалификации.