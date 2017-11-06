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"Зенит" разучился забивать голы

Последние четыре тура питерский ФК провел без забитых мячей

6 ноября 2017, 20:23 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

"Зенит" разучился забивать голы
фото: pixabay.com

Последние четыре тура "Зенит" провел без забитых голов. В воскресенье, 5 ноября, в Казани команда Роберто Манчини не смогла разочаровать Сослана Джанаева, и отставание от "Локомотива" осталось прежним.

"Зенит" и "Рубин" попали в непростые ситуации. Команда Роберто Манчини разучилась забивать голы. В предыдущих трех турах сине-бело-голубые ни разу не разочаровали вратарей соперников. Да и среди недели, чтобы забить "Русенборгу", потребовалось больше 90 минут. Все это привело к тому, что "Зенит" уступил лидерство московскому "Локомотиву" в чемпионате. Да как уступил, проиграв с треском на домашнем поле. Пока не видно каких-то решений от итальянского специалиста, связанных со схемой или с ролями игроков в нападении. Перерыв на сборные для Манчини будет очень кстати, но только надо уйти на этот самый перерыв, не отпустив от себя железнодорожников.

Роберто Манчини вновь не сделал серьезных изменений в составе. Лишь место Далера Кузяева в центре занял Матиас Краневиттер. В нападении у "Зенита" вышли Артем Дзюба (в центре), Александр Кокорин и Дмитрий Полоз (по флангам). Курбан Бердыев максимально насытил центральную зону, переведя на место опорника Руслана Камболова в помощь Янну М'вила. Созиданием у "Рубина" должны были заниматься Оздоев, Канунников и Жемалетдинов.

Стартовые минуты игры остались за "Рубином". Курбан Бердыев серьезно настроил своих футболистов, да и сам на бровке вел себя непривычно эмоционально. Его команда за счет активного движения на всех участках поля не позволяла "Зениту" даже доводить мяч до нападающих. "Рубин" мощно прессинговал питерцев уже у штрафной площади Лунева, заставляя защитников гостей выходить вперед только длинными передачами. А с верховыми единоборствами у казанцев был полный порядок. Однако, первый момент в матче возник у ворот Джанаева. Янн М'Вила обрезал полкоманды в середине поля, предоставив "Зениту" прекрасную возможность для контратаки. Едва питерцы ей не воспользовались, когда Кокорин с линии штрафной пробил очень близко со штангой.

Судья вообще много фиксировал нарушений как у одной, так и у другой команды, поэтому матч часто тормозился свистками. Лишь ближе к перерыву "Зенит" очнулся и начал действительно опасно атаковать. Джанаеву пришлось дважды выручить свою команду. Сначала Сослан отбил хлесткий удар Ивановича после углового, а затем потянул выстрел Полоза в угол. "Рубин" в концовке тайма начал проседать, многое позволяя у своей штрафной сопернику. Но до перерыва счет на табло не поменялся.

Начало второго тайма мало чем отличалось от старта матча. "Рубин" смело шел в атаку, много прессинговал соперника. Только в завершающей стадии атак точных передач по-прежнему не хватало. Забросы, прострелы - все снималось защитниками "Зенита". Питерцы снова застряли на своей половине поля. Вмешался в это Роберто Манчини, сменив Полоза на Жиркова, который вышел, естественно, с запиской для Паредеса. После текстового сообщения от главного тренера "Зенит" перестроился в три центральных защитника, а Кокорин перешел на позицию второго нападающего. Манчини надеялся, что Александр станет играть острее у чужих ворот.

В середине второй половины "Зенит" вернулся к схеме с двумя центральными защитниками, когда Мевлю на поле заменил Шатов. Олег снова передал послание от Манчини к Паредесу (может, итальянец, по большей части, для этого и проводит замены?). Чтобы в концовке еще усилить давление на защиту "Рубина", Дриусси сменил Краневиттера. Манчини максимально облегчил центральную зону, сделав ставку на активные фланги. Бердыев ответил на это, выпустив Азмуна, в надежде, что иранец все же прервет свою голевую засуху. Но "Рубин", затратив много сил на резвый старт, в концовке явно потерял в скорости. Казанцы прижались к своим воротам, отбиваясь от атак "Зенита". А питерцы моменты создали серьезные. Сначала Кокорин из выгодной позиции выстрелил чуть правее стойки, а потом Джанаев на самой ленточке остановил мяч после удара Дзюбы. Была возможность забить и у Смольникова. Игорь на скорости убрал в чужой штрафной защитника, а пробил прямо в Джанаева.

"Зенит" снова не забил. Четвертый тур подряд питерцы играют без голов. По действиям команды в нападении к Роберто Манчини возникло уже много вопросов, на которые он пока не может найти ответ. Сократить отставание от "Локомотива" "Зенит" не сумел. "Рубин" же в обороне сыграл по-бердыевски. Осталось только разобраться с провалами в концовках таймов.

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