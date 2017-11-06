Видео, как российский хоккеист померялся кулаками с американцем в матче НХЛ

Российский защитник хоккейного клуба "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров подрался с американцем Скоттом Мэйфилдом в ходе матча НХЛ. К моменту поединка хоккеистов счет был 2:6 в пользу команды Скотта.

Россиянин жестко встретил Мэйфилда у синей линии. Скотт Мэйфилд упал на лед, но оставить безнаказанным поведение россиянина просто не мог. Завязался кулачный бой. Через некоторые время их разняли судьи. Хоккеисты получили по 5 штрафных минут. В результате игры хоккеисты "Колорадо" чуть не догнали "островитян", уступив 4:6.