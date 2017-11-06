В Москву прибыл футболист Лионель Месси

В Москву прибыл один из лучших футболистов мира, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Согласно некоторым данным, в столицу Российской Федерации также приехал полузащитник Хавьер Маскерано. Как сообщили представители пресс-службы Федерации футбола Аргентины, в Москве в "Лужниках" 11 ноября пройдет товарищеский матч между аргентинской и российской командами.