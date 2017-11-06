В Москву прибыл футболист Лионель Месси
6 ноября 2017, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
//Спорт 13+
6 ноября 2017, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
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Стрелок из Техаса подвергся трибуналу за нападение на супругу и ребенка
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//В мире
Стрелок, убивший в Техасе 26 человек, был уволен из ВВС и подвергнут трибуналу
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