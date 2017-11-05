Ирина Винер: Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила о завершении спортивной карьеры олимпийской чемпионки Маргариты Мамун.

22-летняя Маргарита Мамун еще в сентябре предполагала, что примет участие в чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года. По словам Ирины Винер, Маргарита "свою миссию выполнила", "к сожалению, выступать больше не будет".

Маргарита Мамун - семикратная чемпионка мира, четырежды становилась чемпионкой Европы. Спортсменка стала победительницей Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В октябре Маргарита Мамун вышла замуж за пловца Александра Сухорукова.