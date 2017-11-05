Глушаков, Миранчук и Комбаров представили новую форму сборной на ЧМ-2018

Футболисты Денис Глушаков, Алексей Миранчук и Дмитрий Комбаров представили новую форму сборной России на ЧМ-2018. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что новая форма для команды на чемпионат мира "подчеркивает преемственность поколений".

Как подчеркнул наставник российской сборной, "традиции очень важны в футболе". Черчесов выразил надежду, что "новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу".

Компания- производитель формы для российских футболистов рассказала, что "новый комплект вдохновлен дизайном формы сборной СССР, в которой команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году".

Денис Глушаков отметил, что форма не только яркая и красивая, но и технологичная, в ней будет комфортно играть.

В России матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в нескольких городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.