Шарапова опубликовала фото в купальнике
3 ноября 2017, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Теннисистка Мария Шарапова продемонстрировала идеальный пресс. Спортсменка отдыхает в райском месте: чистый пляж, прозрачное море. Шарапова выложила свои фотографии и привела в восторг своих поклонников.
В комментариях к снимку Марии в купальнике наставили десятки сердечек. Шарапову осыпают комплиментами на разных языках: "Детка, ты просто космос!", "Маша, перестань, я умираю от восторга".
Теннисистка не рассказывает подробностей, в какой части света и с кем проводит отпуск.
Как известно, недавно Мария Шарапова побывала в Москве и в Сочи.
В спортивной карьере теннисистки был большой перерыв из-за того, что в ее крови обнаружили запрещенные препараты. Дисквалификация длилась 15 месяцев. Это время Шарапова училась, писала книгу.
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