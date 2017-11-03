Шарапова опубликовала фото в купальнике

Теннисистка Мария Шарапова продемонстрировала идеальный пресс. Спортсменка отдыхает в райском месте: чистый пляж, прозрачное море. Шарапова выложила свои фотографии и привела в восторг своих поклонников.

В комментариях к снимку Марии в купальнике наставили десятки сердечек. Шарапову осыпают комплиментами на разных языках: "Детка, ты просто космос!", "Маша, перестань, я умираю от восторга".

Теннисистка не рассказывает подробностей, в какой части света и с кем проводит отпуск.

Как известно, недавно Мария Шарапова побывала в Москве и в Сочи.

В спортивной карьере теннисистки был большой перерыв из-за того, что в ее крови обнаружили запрещенные препараты. Дисквалификация длилась 15 месяцев. Это время Шарапова училась, писала книгу.