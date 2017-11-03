WADA поддержало дисквалификацию российских лыжников

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, сообщает портал "Москва 24".



Руководитель WADA Крэйг Риди: "Агентство ожидает, что комиссия Освальда своевременно завершит оставшиеся 26 слушаний в отношении российских спортсменов, также как и комиссия Шмида, которая изучает проблемы институциональных манипуляций России в процессах допинг-контроля, выявленных в ходе расследования Макларена".



1 ноября стало известно, что МОК пожизненно отстранил Белова и Легкова от выступления на Олимпиадах и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Легков, таким образом, лишился золота в гонке на 50 километров, у сборной России также отняли завоеванное при его участии серебро в эстафете 4 по 10 километров.



Ближайшая Олимпиада стартует 9 февраля в корейском Пхенчхане, уточняет "М24".

