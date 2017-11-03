Хотелось бы, чтобы команда Роберто Манчини развеяла все сомнения и уверенно победила, вернув надежды в своих силах и хорошее настроение своим многочисленным болельщикам.

В ночь на пятницу, в 0:45 3 ноября, завершился матч 4 тура Лиги Европы. Стоит признать, что "Зенит" очень слабо играл против "Русенборга" большую часть встречи. При этом Манчини не делал замен до 75-й минуты. Казалось, что все это приведет к провалу, но Кокорин спас ничью за несколько секунд до конца матча.

Октябрь в российской Премьер-Лиге выдался для "Зенита" не самым удачным - две ничьих и два домашних поражения заставили говорить о первых проявлениях кризиса в команде Манчини. Единственным, что давало повод для оптимизма, было ее успешное выступление в Лиге Европы. Если во внутреннем чемпионате "питерцы" потеряли лидерство, то в еврокубке им оставалось сделать один шаг для выхода в стадию плей-офф.

"Русенборг" с первых минут встречи предъявил российскому клубу высокий прессинг на его половине поля. Не сказать, что "зенитовцев" это ошарашило, временами они не могли вынести мяч иначе, чем обычным длинным ударом вперед. Хозяева стартовали неплохо, перспективно и даже могли выжать голевой момент, но защитники "сине-бело-голубых" были внимательны. "Зенит" не спешил отвечать своими подходами, а потому первый более-менее серьезный из них случился минуте на 15-й, когда Ригони самую малость не дотянулся до прострела Смольникова.

В первом тайме обе команды мало били по воротам, что существенно обедняло игру. "Зенит", собственно говоря, так ни разу до перерыва в створ и не попал. "Норвежцы" в этом плане быть чуть успешнее, но Лунев спокойно справлялся с их не самыми опасными выстрелами. Впрочем, хозяева вполне могли уйти в раздевалку, ведя в счете. Отличный шанс для этого выпал им на 44-й минуте. Началось все с того, что Паредес и Ригони крайне безобразно разыграли штрафной и позволили сопернику убежать в быструю контратаку. В ее ходе Хелланн ворвался в штрафную, выкатил отличную передачу Бендтнеру на пустые ворота, и лишь отчаянный подкат Мамманы спас "питерцев" от пропущенного гола.

После перерыва показалось, что "Зенит" сделал верные выводы и встал на путь исправления - в первые минуты второго тайма хорошие моменты были у Шатова и у Паредеса, аргентинец даже пробил в створ. Но "Русенборг" достаточно быстро остудил пыл гостей. Или, можно сказать, воспользовался теми брешами в обороне, которые появились у "питерцев". Сначала хозяева упустили возможность забить после того, как по очереди били Бендтнер и Хелланн - Лунев сыграл блистательно и выручил свою команду. Однако в следующей атаке они заработали пенальти и вратарь российского клуба уже не смог спасти.

Привез этот 11-метровый Мевля, который почувствовал в себе перспективного борца вольным стилем и четким захватом завалил на газон Адегбенро. Наказал же "Зенит" Бендтнер, который мощно пробил под самую штангу. Практически сразу после пропущенного гола "россияне" могли отыграться. Шатов ворвался в чужую штрафную и дерзко пульнул в ближний угол, но точности Олегу в этом эпизоде не хватило. После этого, правда, серьезных угроз у ворот Хансена не было долгое время. Более того, подопечные Манчини были ближе к тому, чтобы пропустить еще один мяч.

Такой шанс хозяевам подарили Маммана и Лунев, которые крайне не согласованно действовали практически на линии ворот. Хорошо, что "норвежцы" оказались порядочными ребятами, не ставшими принимать такой щедрый подарок. Удивительно, но при всей скудности атакующих порывов "Зенит" Манчини не делал замен до 75-й минуты. Неужели Роберто не видел, что игра для его команды складывается совсем неудачно? Дриусси, Краневиттер и Дзюба появились уже в самой концовке, когда времени исправить ситуацию оставалось очень мало.

Дзюба, несомненно, оттянул на себя внимание защитников и позволил чувствовать себя более свободно Кокорину. Именно на Александра пошла подача Ригони, и именно Александр смог оказаться первым на мяче и сравнять счет. Здорово, что "Зениту" удалось вырвать ничью в самый последний момент, но я еще раз хочу спросить - почему Манчини не сделал замены раньше? Ответ на этот вопрос, вполне возможно, мы получим на послематчевой пресс-конференции, а пока давайте зафиксируем факт - питерский клуб оформил себе путевку в плей-офф Лиги Европы. Другое дело, что проблем у него все еще много, и их нужно решать в ближайшее время.