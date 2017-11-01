Лыжники Александр Легков и Евгений Белов дисквалифицированы пожизненно

Комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Их результаты на Олимпийских играх 2014 года будут аннулированы.

Спортсмены не смогут выступать на Олимпиаде в следующем году, в Южной Корее. На апелляцию спортсменам дадут 21 день, она будет подана.

Заседание по делу олимпийского чемпиона Игр в Сочи в гонке на 50 км и обладателя серебра Игр в эстафете 4х10 км Легкова, призера чемпионата мира Белова и еще четверых российских лыжников, в числе которых чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин, прошло 30 октября в Лозанне, сообщает ТАСС.



