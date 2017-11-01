Виталий Мутко: Екатеринбург готов к ЧМ-2018 по футболу

Зам председатея РФ Виталий Мутко назвал российские города, которые уже готовы принять Чемпионат мира по футболу 2018. Это: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Сочи.

«Мы находимся в завершающей стадии подготовки. Большинство программ в регионах находятся в финальной стадии завершения. У нас очень жесткие сроки: к 1 апреля нам необходимо выполнить всю работу. А с 1 апреля до середины мая оргкомитет должен на всех объектах заехать с точки зрения создания временной инфраструктуры, безопасности. То есть все объекты уже должны быть в середине мая полностью сданы оргкомитету ФИФА», — заявил чиновник на совещании с представителями городов.



Напомним, матчи чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.