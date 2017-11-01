А судьи кто?

Во всех видах спорта внимание зрителей всегда приковано к тем, кто соревнуется. Между тем, самый незаметный персонаж во время поединков по самбо – это судья. Наверное, мало кто задумывался из простых обывателей, а кто этот человек, как он решил стать судьёй и главное, почему? С чем им приходится сталкиваться? Именно эти вопросы «АН» и задали действующим судьям Екатерине Гольберг и Рудольфу Михайловичу Бабояну.

Сегодня Екатерина судья первой категории, заслуженный мастер спорта России по самбо, тренер, за её плечами победы на чемпионатах России, побеждала в 2008-ом на чемпионате мира по самбо. По словам Е. Гольберг переход спортсмена в категорию судей происходит легко:

«Квалифицированный спортсмен должен хорошо знать правила – на все 100%. Поэтому, когда он становится судьёй, ему намного проще, чем судье, который менее профессионально занимался самбо. Ведь такой рефери когда-то сам боролся, следовательно, он прекрасно ориентируется в том, кто в какой-то конкретный момент атакует, а кто защищается, какие бывают броски из партера, какие болевые, контрброски и многое другое. Он понимает суть борьбы.

Трудности? Их особо не было. Разве что сталкиваешься с мнениями других судей. Если, допустим, бросок был на 4 балла, то мало кто меня переубедит, что там другую оценку нужно ставить. Пойти на какие-то уступки из-за криков толпы или команд – это вряд ли. Для меня на ковре есть только два спортсмена. А значит выиграть должен не тот, за кого болеют на трибунах, а сильнейший. Зато потом спортсмены и тренеры подходят после поединков и благодарят за хорошую работу. Говорят, что хорошо сужу – для меня это главная оценка. Так как я сама была самбисткой, то прекрасно понимаю, насколько важно, чтобы судья был квалифицированным и вёл себя профессионально.

Самое сложное это не поддаться настойчивости и какому-либо влиянию на тебя. Лично я просто не могу себе представить, чтобы я под чьим-либо давлением поставила неправильную оценку. Меня это просто будет мучить потом.

Первое судейство? Ощущения были, конечно, немного смешные, потому что хотелось влезть, подсказать, побороться! Казалось, ещё вчера сама выступала, а сейчас уже судишь борьбу.

Теперь уже появилось хладнокровие. Оно нужно! Ведь осталось много друзей в сборной и тренеров, с которыми раньше общалась. Поэтому необходимо сконцентрироваться на том, что перед тобой просто два борца и нужно оценивать их только по тому, что происходит здесь и сейчас. К этому, мне кажется, должны стремиться все судьи», – рассказывает Екатерина.

А вот, как рассказывает Рудольф Михайлович Бабоян, судья международной категории, мастер спорта международного класса СССР, заслуженный тренер России и вице-президент Всероссийской федерации самбо, обычно спортсмен себе цели стать судьёй не ставит:

«Если человек фанат самбо, то потихоньку сам начинает впоследствии судить поединки. Как это происходит? Как правило, в любой команде при подготовке необходим судья, коим обычно выступает сам тренер. Ну а если у него хорошо получается, то почему бы и не заниматься этим делом на соревнованиях?

Кроме того есть и спортсмены, которые уже во время выступлений начинают хорошо соображать в плане применения правил в самбо. Кому-то это просто дано. Поэтому мы тоже стараемся молодых тренеров и спортсменов потихоньку подводить к такой работе. Одних к судейству на ковре, других в секретариат. Но в любом случае – желание судить должно идти от сердца, а весь путь добровольным. Иначе, зачем это нужно?

Трудности? Лично мне сейчас не трудно с таким богатым опытом, а в молодости, конечно, было тяжело. Нужно было и со спортсменами контактировать и плюс судить их потом. Почему, например, я пошёл судить? Я сам боролся, и мне было очень обидно, когда мою судьбу несправедливо решали именно судьи. В соревнованиях должен соблюдаться спортивный принцип – побеждает тот, кто сильнее и лучше. И чувство справедливости заставляло меня судить. Ведь ещё будучи спортсменом я ощутил на себе все те несправедливости в мою сторону.

В первую очередь судье всегда нужно понимать, что один твой неправильный взмах руки – может решить судьбу спортсмена и его годы работы. Поэтому всегда напоминаю более молодым коллегам, что если ты украл у кого-то победу, то и люди относиться к тебе будут как к воришке. А если честно и справедливо судил, то окружающие будут относиться к тебе уважительно. Именно поэтому я считаю, что к судейству нужно подтягивать честных и справедливых спортсменов. Они просто по своей натуре никогда не поступятся спортивными принципами, честью и совестью.

Сейчас, кстати, справедливости в судействе стало больше. Сегодня тренеры и спортсмены спорят о совсем уж мелких нюансах. А ведь когда-то можно было и за бросок на 4 балла получить минимум очков.

Самое главное, что всё идёт от руководителей судейской комиссии. Когда от них исходит, что всё должно быть правильно и справедливо, то и сам рефери, если, к примеру, Евгений Селиванов в зале, даже коли захочет, никогда не украдёт очки у спортсмена.

Руководитель судейской коллегии не должен быть этаким свадебным генералом, который сидит и только с губернатором общается. Он должен следить и чётко отслеживать судейство на всех коврах. Плюс ставить тех руководителей ковров, которым он доверяет. И если ошибки какие-то были, то обязательно укажет на совершённые недочёты в конце дня.

Самое первое моё судейство? Первое чувство – это ответственность. Тогда я уже был МСМК СССР, и первое желание у меня было судить правильно и справедливо. Я хотел пользоваться авторитетом у спортсменов именно своим честным судейством», – делится Рудольф Михайлович.

Можно сказать, что с такими судьями можно быть спокойными за дух самбо, в основе которого честная и справедливая оценка спортсменов. И самое главное, что в мире нашего единоборства, несмотря на тесные переплетения, нет никакого тебе землячества и кумовства – на ковре побеждает сильнейший. А судьи им в этом не мешают.