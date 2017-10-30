В поселке Новосинеглазово построили стадион «Лидер»

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко исполнил наказы жителей поселка Новосинеглазово. Они просили на месте старого пустыря построить стадион.

Спустя полтора года наказ был выполнен. Теперь здесь появились беговые дорожки, поле для игры в футбол и гимнастический городок. В ближайшие два года здесь также построят крытый городок с бассейном и скейт-парк.

Средства на строительство стадиона «Лидер» Анатолий Литовченко привлек из федерального бюджета по программе «Формирование современной городской среды» партии «Единая Россия» и от спонсоров. Строительство спортгородка обошлось в 42 миллиона рублей.

Анатолий Литовченко попросил жителей бережно относиться к новому стадиону и почаще всей семьей выбираться на свежий воздух.