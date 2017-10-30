Челябинской спортшколе купили дорогой, но очень нужный мат

Решение о покупке оснащения спортивной школы Челябинска №4,которая готовит чемпионов по спортивной гимнастике, принял глава региона Борис Дубровский. К нему на личный прием с такой просьбой пришел старший тренер школы Андрей Коротков.

Как рассказал дипломированный педагог, в спортивной школе занимается около пятисот учеников, а напольное покрытие в ней давно морально и физически устарело. Для того, чтобы повысить эффективность тренировок, детям нужен новый мат. Глава региона распорядился купить дорогостоящее оснащение. Деньги выделены в рамках программы по развитию физической культуры и спорта в регионе.

Новое покрытие стоимостью 3 миллиона рублей есть лишь в пяти городах России. Это современный ковер осень высокого качества совместного производства Голландии и Германии. Как уточнил глава управления спорта министерства по физической культуре и спорту Южного Урала Евгений Шестаков, в 2018 году здесь будут проходить всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. И от челябинских спортсменов ждут высоких результатов.