"Локомотив" "переехал" "Зенит" в Петербурге

В Петербурге в воскресенье, 29 октября, состоялся заключительный и принципиальный матч первого круга РФПЛ.

Весь первый тайм атаки "Зенита" волнами накатывались на ворота "Локомотива".

Но Госпожа Удача отвернулась от хозяев поля. Казалось, гол в ворота железнодорожников в первом тайме — это дело времени. Но, Фарфан был против. Можно сказать, Сёмин нокаутировал Манчини во втором тайме. Что же, 3:0 случайно не бывает.

Лидерство "Локомотива" под конец первого круга стало серьезной неожиданностью. "Зенит" с его бюджетом, приобретениями и звездным (хоть и неоднозначным) тренером вполне можно ждать на вершине, а вот "красно-зеленым" предрекали более скромную позицию.

Фаворитом в такой ситуации, ясное дело, выступали хозяева. Однако не все было так просто. Подопечные Роберто Манчини, выдав прекрасный старт, осенью забуксовали и дошли до того, что в трех предыдущих турах Премьер-лиги взяли лишь два очка, потерпев свое первое поражение. К матчу с главным пока конкурентом "сине-бело-голубые" подходили в не лучшем состоянии, тогда как подшефные Юрия Семина, напротив, допустил осечку только в Уфе, а в целом шел хорошим ходом.

В общем-то, на протяжении всего первого тайма мы наблюдали классический "one-way traffic". Подшефные Манчини практически постоянно владели мячом и искали слабые места в обороне "Локомотива", а "красно-зеленым" выход из обороны в атаку давался с большим трудом (в том числе из-за высокого и жесткого прессинга "Зенита"), потому до петербуржской крепости они почти не добирались.

Большую часть времени им не удавалось прорваться на ударную позицию, но иногда "Зенит" резко ускорялся и фактически разрывал защиту соперника.

Ближе всего к голу хозяева подобрались на 17-й минуте. Кришито с левого края зряче забросил мяч в зону правого инсайда, где за спинами у оборонцев "Локо" открылся Ригони, аргентинский форвард головой пробил так, что у вратаря не было ни единого шанса, но "красно-зеленым" откровенно повезло: мяч ударился о стойку и остался в игре!

Как только стартовал второй тайм, стало ясно, что Палыч провел серьезную работу в раздевалке. В общем, то, что случилось на 58-й минуте, смотрелось вполне логично. Правда, есть подозрение, что все началось с фола Лысова на Ивановиче, который не заметил Виталий Мешков. Как бы там ни было, у хозяев был шанс перехватить мяч, но они его упустили, красно-зеленая пружина тут же разжалась, Антон Миранчук бросил в прорыв Фарфана, тот опередил бросившегося навстречу Лунева (возможно, Андрей зря выходил из ворот, поскольку Мевля снова был рядом, и южноамериканцу было бы совсем непросто нанести точный удар в борьбе со словаком), спокойно обыграл его и послал мяч в сетку.

А где первый – там и второй!

Причем не скажешь, что подопечные Семина повели в два гола незаслуженно. Да, команда Манчини могла отыграться: Кокорин не реализовал выход один на один, а Дзюба замыкая прострел Кришито, совсем чуть-чуть не попал в ближний угол.

А потом "Локомотив" еще раз показал класс. Вновь одной передачей была отрезана вся защита "Зенита", Фарфан ушел от подката Ивановича, вытянул на себя Лунева и катнул мяч Алексею Миранчуку, которому оставалось расстрелять пустую "рамку".

Собственно, на этом моменте можно опускать занавес.