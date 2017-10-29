Тарасова похвалила фигуристку Сотскову за бойцовские качества

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова похвалила российскую фигуристку Марию Сотскову за бойцовские качества на соревнованиях.

17-летняя Мария Сотскова набрала 192,52 балла и заняла второе место на втором этапе серии Гран-при "Скейт Канада". Победительницей этого этапа стала канадка Кэйтлин Осмонд, котрая получила за свои выступления 212,91. По словам знаменитого тренера Татьяны Тарасовой, Мария - "молодец, боец, герой". По мнению Тарасовой, Мария каталась на Гран-при Канады по-девичьи, - сообщает ТАСС.

Тарасова поздравлила всю команду ЦСКА с этим успехом. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года россиянка Анна Погорилая заняла на этих соревнованиях девятое место. Тарасова призвала обратить внимание на состояние здоровья Анны.

Чемпионка Олимпиады-2014 Аделина Сотникова начала тренироваться у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Юлия Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры. Олимпийская чемпионка вновь появится на льду, однако в другом амплуа.