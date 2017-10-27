Минспорта готовится к форуму «Россия – спортивная держава»

25 октября в Министерстве спорта РФ прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Ульяновской области Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Заседание возглавил министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. В мероприятии также приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский, статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова, генеральный директор АНО «Форум «Спортивная держава» Алексей Степанов, а также представители федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.









Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков отметил, что в Правительстве РФ ведется проработка сценария развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Физкультура и спорт занимают очень важное место в этих планах. Недавно был утвержден новый проект «Формирование здорового образа жизни», по которому к 2025 году не менее 45% россиян должны систематически заниматься спортом. Сейчас степень вовлеченности граждан в спорт составляет около 3-4%.

«Основная тематика Форума будет посвящена стратегическим вопросам развития спорта в России и мире, – отметил Павел Колобков. – Будут определены приоритеты и выработаны решения по развитию физической культуры и спорта до 2024 года. Большой блок Форума будет связан с привлечением граждан к здоровому образу жизни, развитием физической культуры и спорта среди учащихся, комплексом ГТО и инновациями в спорте».

В ходе заседания оргкомитета было обозначено, что приоритетными темами Форума станут: «Стратегия развития в России физической̆ культуры и спорта до 2024 года», «Развитие детского и юношеского спорта», «Популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», «Инновации в спорте», «Укрепление деловых отношений с международными спортивными организациями», «Развитие олимпийского движения», «Перспективы развития отечественной спортивной индустрии».

Также в программу Форума будут включены различные культурные и спортивные мероприятия, такие как фестиваль ГТО, концерт лауреатов фестиваля спортивных песен «Парнас», Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP), к участию в которой будут приглашены крупнейшие отечественные компании-производители спортивного инвентаря и оборудования.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал, как активно регион готовится к международному Форуму. Сейчас ведутся работы по обеспечению безопасности участников Форума, подготовлены гостиницы для размещения гостей, разрабатывается транспортная логистика. Кроме того, в конце ноября Ульяновск ждет долгожданное открытие центрального аэропорта. Улицы города тоже украшают и готовят к приему гостей: к примеру, фирменный стиль Форума будет включен в стилистику новогоднего оформления города, а ровно за 100 дней до мероприятия заработают часы, которые будут напоминать горожанам, сколько дней осталось до его старта.

Форум «Россия – спортивная держава» является крупнейшим государственным мероприятием спортивной отрасли. Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации, Администрация Ульяновской области и АНО «Форум «Спортивная держава».