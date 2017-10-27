Волейболистки екатеринбургского клуба «Уралочка-НТМК» уступили действующему чемпиону страны — московскому «Динамо» — со счетом 3:1. Игра проходила в рамках четвертого тура российской Суперлиги.



«"Уралочка" показала достойную игру в матче с очень сильным соперником», — отметили в пресс-службе уральского клуба. Следующую игру «Уралочка» проведет 14 ноября с казанским «Динамо».