Первая в Твери мусульманка на ринге доказывает, что бокс – женское дело

4 ноября в Твери пройдет любительский турнир по боксу среди фитнес-клубов. На ринг в числе других спортсменов выйдет непривычный для таких соревнований участник – надевшая перчатки девушка, да еще и мусульманка.



Анне Светогоровой – 20 лет. Она давно занимается не совсем девичьим спортом – сначала вышла «на ковер», потом перешла в ринг. Девушка росла в обычной тверской семье, мусульман в которой нет, но по личным причинам не так давно приняла ислам. Тем не менее, это не заставило ее насовсем отказаться от любимого спорта. Сейчас Аня постепенно возвращается в бокс – она приняла предложение поучаствовать в грядущем турнире при поддержке клуба силовых единоборств «Валдай». Настроена только на победу.



– Почему ты стала заниматься боксом?



– Сначала я занималась тайским боксом, три года назад начала. Случайно попала на тренировку и поняла, что это действительно мое. Тренер спросил, понравилось ли, буду ли ходить – ответила «конечно, буду». Полтора года занималась, потом был перерыв еще в полтора года. Сейчас восстанавливаюсь.



А до тайского бокса я пять лет занималась дзюдо. К нам в школу еще в третьем или в четвертом классе пришли тренеры набирать группу. Я училась во вторую смену и могла ходить только на утренние тренировки. Папа говорил мне, что сердце «посажу», если буду по утрам заниматься. Тогда мне так и не разрешили пойти. Но с пятого класса, с 12 лет, все-таки пошла туда. Пробовала разные виды спорта, но интерес быстро угасал. Не знаю, почему меня всегда тянуло к мальчишечьим видам спорта, но дзюдо мне сразу понравилось. Участвовала в Кубке России и Европы. Одно время хотели забрать в Москву, но тренер не отпустил.



Потом в один день пришла домой и сказала, что теперь хожу на тайский бокс. На меня посмотрели как на ненормальную. Сказали, что бокс для девушки – это уже слишком, что мне лицо разобьют. Но я не стала слушать и твердо ответила родителям: покупайте перчатки. Потом они, уже зная мой характер, поняли, что бесполезно противиться.

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