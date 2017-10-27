Федерация самбо показала журналистам, как защитить себя

Журналистика сегодня – одна из самых непредсказуемых профессий, а порой и очень опасных. Сотрудники СМИ в поисках информации периодически попадают в эпицентр конфликтов. Именно поэтому в преддверии чемпионата мира Всероссийская федерация самбо и компания ZASport провели мастер-класс для журналистов по самозащите.

Многократные чемпионы России и мира по боевому самбо Алексей Иванов и Анна Харитонова показали, как можно дать отпор и защитить себя в сложной ситуации. Спортсмены пояснили, что правила самообороны не только можно, но и нужно освоить каждому человеку вне зависимости от рода деятельности, ведь абсолютно любой должен уметь постоять за себя.









«У самбо есть своя философия: все мы знаем, что самбо – это самозащита без оружия, ты применяешь свои навыки только в ответ на серьезную угрозу, – говорит Алексей Иванов. – Но надо понимать, что эти навыки нельзя применять на обычных людях в целях атаки, это только для самообороны, когда на тебя нападают и хотят причинить вред твоему здоровью».









Спортсмены не только поделились основами этого вида борьбы, но и рассказали, что нужно знать человеку, который хочет этим заниматься, какими правилами он должен руководствоваться в первую очередь. «Первое, чему должен научиться человек – это страховке и падению, – рассказывает Анна Харитонова. – Любой может освоить самбо, было бы желание».









На вопрос, как защищаться девушке в непредвиденных обстоятельствах, спортсмена пояснила: «Я всем говорю: главное – не пропустить удар. Если мужчина ударил, то ты уже ничего не сделаешь. Если же не пропустила, успела среагировать, то ты успеешь нанести ответный или просто убежать».









Спортсмены также продемонстрировали элементы самозащиты: как можно уйти от атаки и осуществить бросок через плечо. Но самое важное, о чём должен помнить каждый из нас – это не терять самообладания. «Ни в коем случае не теряться в критической ситуации, а предпринимать ответные действия», – подытожил Алексей Иванов.