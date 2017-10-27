Федор Емельяненко в открытом письме брату: ты всем врешь

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко опубликовал открытое письмо своему младшему брату Александру.

Спортсмен заявил, что его родственник всем врал и скрывал, что впервые сел в тюрьму в 18 лет, а свои татуировки на теле объяснял увлечением этим видом искусства. Как говорится в тексте письма, которое опубликовало издание "Советский спорт", у Александра Емельяненко есть несколько десятков фотографий с сокамерниками отнюдь не в тату-салоне.

Федор подчеркнул, что в это непростое время его близкие поддерживали и помогали брату, однако он порвал с ними все отношения, а после выхода из тюрьмы и вовсе "облил грязью". Также старший Емельяненко заметил, что Александр систематически нарушал режим в ходе подготовок к боям: набирал лишние килограммы и злоупотреблял алкоголем.