ЦСКА - «Зенит»: эмоции, амбиции и грубость потянули только на 0:0

Манчини очень важно было найти оптимальное сочетание, чтобы команда задавила соперника с первых минут, а не включилась только после перерыва или во второй половине второго тайма.

Однако вместо игры команд топ-уровня, мы увидели запредельные эмоции, захлёстывающие друг друга амбиции и даже грубость

ЦСКА и «Зенит» как следует поколотили друг друга, Лунев и Акинфеев сделали по одному суперспасению, но больше футбола мы не увидели. Зато можно было подзарядиться ожесточенной страстью.

Неудивительно, что в главном матче 14-го тура не было забитых мячей. Удивительно, что среди 10 предъявленных Михаилом Вилковым карточек не было ни одной красной.

Себастьян Дриусси пока является искрой, которая потухла сразу же после первого своего матча в России. В Москву этот аргентинец не приехал из-за травмы, но и без неё Дмитрий Полоз ничуть не меньше заслужил места в основе. Тут вмешался ещё и фактор лимита: ослушаться Владимира Путина в Лиге Европы Манчини мог, а вот проигнорировать регламент РФПЛ и выставить 8 иностранцев сегодня – нет. Но Смольникову, в отличие от Ерохина, вернуться в основу это не помогает.

ЦСКА безобразно провёл матч против «Базеля», но, как ни странно, это скорее увеличивало шансы «армейцев». К матчу с «Зенитом» ЦСКА подошёл с дополнительным настроем, который начал хлестать из каждого игрока сразу же. Фигура арбитра добавляла остроты: это Вилков недавно ошибочно засчитал гол «Ахмата» в ворота ЦСКА, это с ним «Зенит» всегда громит «Спартак», это при его судействе питерцы проиграли лишь один матч из 26 (пусть и как раз ЦСКА).

В конце концов, это он показал Васину жёлтую карточку (справедливую) уже на 4-й минуте и дополнительно разозлил «армейцев».

Видимо по этой причине Михаил Вилков ошибся на 51-й минуте встречи, не назначив пенальти в ворота Игоря Акинфеева. В этом эпизоде зенитовцы разыгрывали угловой, а Мариу Фернандес сыграл левой рукой в своей штрафной - рука находилась в неестественном положении, защитник сделал движение в направлении мяча и сыграл в него.

Этот матч был достаточно сложным для Вилкова, поскольку постоянно возникали стычки между игроками и было много страстей на поле.

На этом потасовка «Зенит»-ЦСКА закончилась. Счет 0:0.