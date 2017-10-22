ЦСКА и "Зенит" в воскресенье сыграли вничью. Счет 0:0. Игра ЦСКА и "Зенита" 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) состоялась в Москве.

Почти в началн игры, на шестой минуте, вратарь "Зенита" Андрей Лунев в попытке отбить мяч столкнулся с Михой Мевлей и штангой и травмировал колено. После оказания медицинской помощи Лунев продолжил игру, но во втором тайме его заменил Юрий Лодыгин, - сообщает ТАСС.

Клубы провели 45-й матч в чемпионатах России друг с другом и сохраняют паритет — по 15 побед при 15 ничьих.

Питерский клуб сохранил лидерство с 29 очками, ЦСКА занимает третье место (25).