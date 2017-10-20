Эмилиано Ригони забил самый быстрый гол санкт-петербургской команды "Зенит" в еврокубках в истории: 24-летний игрок поразил ворота соперника на 60-й секунде. "Зенит" уверенно обыграл "Русенборг"со счетом 3:1, Ригони оформил хет-трик.

Сейчас "Русенборг" – флагман норвежского футбола, и за пять туров до завершения тамошнего первенства лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять очков. Кстати, из этого можно сделать вывод, что основное внимание подопечные Коре Ингебригтсена нынче уделяют именно Лиге Европы, так как в родном чемпионате они свои задачи уже, по сути, решили. Однако мечтам норвежского клуба не суждено было сбыться.

"Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы на своем поле обыграл "Русенборг".

Дабы не злить сторонников лимита, аргентинцы сразу же начали показывать, что им доверяют не зря. Не дав толком потрогать мяч "Русенборгу", "Зенит" провел длительную атаку и на исходе первой минуты встречи Ригони открыл счет мощным ударом головой с линии вратарской. Голевую передачу на свой счет записал Кришито. Аргентинцы продолжают вести "Зенит" к успеху. Сегодня победу команде Манчини принес мощный хет-трик Эмилиано Ригони.

Любопытно, что подопечные Манчини отдали преимущество во владении мячом своему сопернику и искали счастья преимущественно в контратаках. При этом важно, что у них получалось высоко прессинговать игроков "Русенборга", заставляя их достаточно часто ошибаться.

Второй тайм "Зенит" начал очень активно, всем видом давая понять, что счет 1:0 их не устраивает. Буквально в течение 6-7 минут забивать могли трижды Ригони, дважды Дриусси и однажды даже Мевля, но Хансен, вратарь "Русенборга", был кардинально против удвоения преимущества "сине-бело-голубых".

Осада ворот Хансена была очень внушительной и закончилась все-таки забитым голом. Эмилиано Ригони оказался наедине с голкипером гостей и элегантно перекинул мяч через него, оформив дубль.

Но Ригони посчитал, что он сегодня еще не все сказал. На 75-й минуте он подкараулил неудачный пас защитника "Русенборга" на своего вратаря, перехватил эту невнятную передачу и уверенно записал на свой счет третий забитый мяч.

Подопечные Манчини здорово выполнили установку тренера, а забитый быстрый гол помог им подлавливать на контратаках стремящегося отыграться "Русенборг". Хет-трик Ригони привел к третьей подряд победе питерского клуба на групповой стадии Лиги Европы. Теперь до выхода в плей-офф рукой подать