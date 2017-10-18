"Направляя данное письмо Вам, надеюсь на понимание и возможное оказание помощи в решении нашей проблемы", - написал в своем письме Президенту РФ Путин, оно опубликовано на официальном сайте клуба.

Директор волейбольного клуба "Прикамье" Владимир Путин написал письмо главе государства, своему тезке Владимиру Путину с просьбой помочь в решении финансовых проблем клуба. Ранее команда снялась с Кубка России, а затем получила два технических поражения за неявку на гостевые матчи в Барнауле.

Как отмечается в письме, спонсоры для клуба стали жизненно важны. При этом директор считает, что если клуб закроется, "может пострадать весь пермский волейбол".