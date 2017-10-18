Юлия Липницкая, завершившая спортивную карьеру, вернется на лед в новом амплуа

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, которая недавно завершила профессиональную карьеру в фигурном катании, вновь появится на льду, однако в другом амплуа.

В скором времени спортсменка попробует себя в роли комментатора – это произойдет в рамках Гран-при в Москве, передает в среду, 18 октября, ТАСС. Об этом сама Юлия Липницкая рассказала участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ходе интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы".

Отметим, что соревнования пройдут с 20 по 22 октября в столичном ледовом дворце "Мегаспорт".