Юлия Липницкая, завершившая спортивную карьеру, вернется на лед в новом амплуа
18 октября 2017, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, которая недавно завершила профессиональную карьеру в фигурном катании, вновь появится на льду, однако в другом амплуа.
В скором времени спортсменка попробует себя в роли комментатора – это произойдет в рамках Гран-при в Москве, передает в среду, 18 октября, ТАСС. Об этом сама Юлия Липницкая рассказала участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ходе интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы".
Отметим, что соревнования пройдут с 20 по 22 октября в столичном ледовом дворце "Мегаспорт".
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